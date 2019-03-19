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Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Vincent Thian / АР
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на местную полицию.
В ходе перестрелки пострадали три человека. Одному из них 18 лет, другим по 23 года. Молодые люди получили ранения в ноги и спину, их госпитализировали.
Инцидент произошел в восточном Гарлеме, одном из районов Манхэттена, около 20:00 по местному времени. Полиции не удалось задержать нападавшего. Правоохранительные органы выясняют, связана ли стрельба с местными преступными группировками.
За день до этого неизвестный открыл огонь в трамвае с пассажирами в нидерландском Утрехте. В результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали.
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Криминал , В мире , Происшествия , США , МВД , телеканал NBC , Нью-Йорк
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