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В Калифорнии задержали экс-президента Перу 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Фото: epa
Полиция штата Калифорния задержала бывшего президента Перу Алехандро Толедо за пьянство в одном из ресторанов округа Сан-Матео. Об этом в понедельник со ссылкой на заявление шерифа округа сообщило агентство Reuters.
По его данным, экс-президента, объявленного в розыск в Перу по обвинению в коррупции, задержали в воскресенье вечером и отпустили в понедельник утром. Правоохранители отметили, что знали о проблемах Толедо с законом, но подчеркнули, что "наличие обвинений в Перу не уполномочивает их задерживать его в США [по этим обвинениям]".
Как отмечает агентство, информацию о задержании подтвердил МИД Перу. В свою очередь сам Толедо заявил в ответ на запрос Reuters, что данные о его задержании являются частью заговора, организованного против него его политическими противниками.
В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Толедо, занимавшего пост президента страны с 2001 по 2006 год, по делу о коррупции и незаконных договоренностях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht. По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $20 млн Взамен Odebrecht якобы заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали. Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту уже покинул Перу.
По данным газеты El Comercio, еще в 2013 году политик получил гражданство США. Адвокат экс-президента Эриберто Бенитес заявил о невиновности своего подзащитного и назвал его "жертвой политического преследования".
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Криминал , МИД , Reuters , Перу
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