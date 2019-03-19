Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила наличие антиконкурентного соглашения с участием губернатора Челябинской области на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, направит материалы в МВД и Генпрокуратуру, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
О возбуждении этого дела служба сообщала в августе прошлого года, а 18 марта 2019 года на заседании комиссии ФАС была оглашена резолютивная часть решения: установлено наличие двух антиконкурентных соглашений.
Согласно пресс-релизу, участниками первого соглашения являются губернатор Челябинской области, областное министерство дорожного хозяйства и транспорта и "Южуралмост".
"Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", ставшим монополистом в этой сфере", — отмечает ФАС.
Также установлено антиконкурентное соглашение "Южуралмоста" с непосредственным заказчиком торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог региона — министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Комиссия установила десять аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей, в которых было реализовано это соглашение, их победителем стал "Южуралмост", при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%, говорится в пресс-релизе.
"Сфера дорожного строительства в Челябинской области в течение последних нескольких лет не выходит из фокуса внимания антимонопольной службы. На данный момент ФАС дала свою оценку действиям лиц, в результате которых, по этой оценке, отрасль дорожного строительства в регионе долгое время остается монополизированной. Решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генеральную прокуратуру. Ждем соответствующей реакции от указанных ведомств", — заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский, слова которого приводятся в сообщении.