ФАС вынесла решение по делу в отношении губернатора Челябинской области

О возбуждении этого дела служба сообщала в августе прошлого года, а 18 марта 2019 года на заседании комиссии ФАС была оглашена резолютивная часть решения: установлено наличие двух антиконкурентных соглашений.

Согласно пресс-релизу, участниками первого соглашения являются губернатор Челябинской области, областное министерство дорожного хозяйства и транспорта и "Южуралмост".

"Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", ставшим монополистом в этой сфере", — отмечает ФАС.

Также установлено антиконкурентное соглашение "Южуралмоста" с непосредственным заказчиком торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог региона — министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Комиссия установила десять аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей, в которых было реализовано это соглашение, их победителем стал "Южуралмост", при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%, говорится в пресс-релизе.