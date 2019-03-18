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Москвич перерезал горло знакомому в порыве ссоры 

Вести Подмосковья 7 часов назад
Фото: Вести Подмосковья
Задержан подозреваемый в убийстве знакомого на территории Останкинского района Москвы, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по столице. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства, которое было совершено 16 марта.
Место преступления — двор у дома, расположенный по улице Академика Королева. Здесь был обнаружен труп мужчины с очевидными признаками насильственной смерти — у него не шее просматривались следы колото-резаных ранений. Тело пострадавшего было отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Начались поиски подозреваемого, которые увенчались успехом. Им оказался 53-летний знакомый пострадавшего. Мужчина признался, что совершил преступление в порыве ссоры. Установлено, что конфликт произошел на бытовой почве — подробности пока не разглашаются.
Расследование уголовного дела продолжаются. С подозреваемым проводятся следственные действия. В его отношении в ближайшее время будет принята мера пресечения.
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Криминал , Происшествия , СКР , Москва
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