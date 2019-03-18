В США подростка 100 раз пырнули ножом за желание выйти из банды

США пять членов банды зарезали подростка, после чего подожгли тело. Об этом сообщила полиция штата Мэриленд, передает Fox News

Жертвой членов сальвадорской банды MS-13 или Mara Salvatrucha («Мара Сальватруча» — «бригада сальвадорских бродячих муравьев») стал их соратник — 16-летний школьник Джексон Пинеда-Чикаса. Его смогли опознать после публикации снимка татуировки на левой руке.

Как выяснилось, подросток 8 марта вместе с еще четырьмя членами банды отправился на встречу в дом лидера вирджинской клики MS-13, располагающийся в Мэриленде, примерно в 100 километрах от города Ландовер Хилс. Именно там его и убили, нанеся ему 100 ударов ножом. После этого тело вывезли в Вирджинию, где выбросили на обочине дороги и подожгли.

В полиции отметили, что само по себе количество ран говорит о том, насколько жестоко атаковали Пинеда-Чикасу. При этом точная причина убийства не называется. Однако, по словам матери погибшего, ее сыну угрожали после слов о желании выйти из рядов банды.

Женщина рассказала, что приятели обвинили Джексона в общении с полицией и стали угрожать расправиться со всей семьей. В ответ он заявил, чтобы убивали именно его. Мать добавила, что у подростка с собой для защиты были ножи, отвертки и лезвия, но даже это он считал недостаточным.

По ее словам, их семья сбежала из Сальвадора в США после того, как Джексона там силой заставили вступить в ряды MS-13.

Обвинение в причастности к убийству уже предъявили 29-летнему лидеру клики Хосе Ордонезу-Зомете. Остальные четверо подозреваемых младше: им 16, 18, 20 и 25 лет.