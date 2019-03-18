Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые раскрыли личность Джека-Потрошителя 

Газета.Ru 1 час назад
Джек Потрошитель, убийца, действовавший в Лондоне в 1880-х годах, мог быть местным жителем Аароном Космински, сообщает The Sun.
Отмечается, что ученые изучили анализ ДНК с платка, который содержал как кровь убийцы, так и кровь одной из жертв, Кэтрин Эддоус.
"Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека Потрошителя", — заявили авторы исследования.
В 2014 году уже сообщалось, что Джеком-Потрошителем был парикмахер Аарон Космински, выходец из Польши.
Тогда доктор Яри Лухелайнен также утверждал, что смог получить необходимый материал ДНК у потомков Кэтрин Эддоус, одной из жертв Потрошителя, и сравнить их с данными генетического анализа органических пятен на шали, обнаруженной на месте убийства Эддоус.
Газета.Ru: последние новости
Украину взбудоражило убийство младенца Суд отказал в аресте депутата Госдумы Белоусова Московский "ЦУМ" проверяют после сообщения о минировании
Криминал , Видео , Наука
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва нашла способ проучить Киев за Крым
Политика
Корчевников не сдержал эмоции после смерти Началовой
Шоу-бизнес
Европа отказала крымчанам в праве выбора
Европа В мире
Почему дату похорон Началовой перенесли
Шоу-бизнес Статьи
Калкин раскрыл тайну встреч с Майклом Джексоном
Шоу-бизнес Статьи
Польша обратилась к Трампу с антироссийской просьбой
Европа В мире
Врач отреагировал на слухи о наркозависимости Началовой
Шоу-бизнес
Началова, Фриске, Бодров, Децл: проклятье «Последнего героя»
Шоу-бизнес Статьи
Авиаудары в Сирии: погибли мирные жители
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение