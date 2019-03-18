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Украину взбудоражило убийство младенца 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В украинском городе Ривном 21-летняя мать зарезала месячную дочь, сообщает УНИАН.
По данным местной полиции, женщина состоит на психиатрическом учете.
Сообщение о происшествии поступило от врачей скорой помощи. Полицейские выяснили, что смерть наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку.
Уточняется, что женщина приехала из Запорожья получать высшее образование. Закончив ВУЗ, она жила в квартире 26-летнего гражданского мужа и его матери, рассказали в пресс-службе.
Детали произошедшего устанавливаются.
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Криминал , Происшествия , УНИАН
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