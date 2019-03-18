Украину взбудоражило убийство младенца

В украинском городе Ривном 21-летняя мать зарезала месячную дочь, сообщает УНИАН

По данным местной полиции, женщина состоит на психиатрическом учете.

Сообщение о происшествии поступило от врачей скорой помощи. Полицейские выяснили, что смерть наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку.

Уточняется, что женщина приехала из Запорожья получать высшее образование. Закончив ВУЗ, она жила в квартире 26-летнего гражданского мужа и его матери, рассказали в пресс-службе.

Детали произошедшего устанавливаются.