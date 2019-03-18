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СМИ: наблюдатель ОБСЕ за президентскими выборами подверглась нападению в центре Киева 

ТАСС 1 час назад
Иностранный наблюдатель за президентскими выборами на Украине подверглась нападению в центре украинской столицы. Об этом сообщило в воскресенье издание "Страна", ссылаясь на источник в МВД.
По данным издания, инцидент произошел на улице Дарвина, когда французская представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при ОБСЕ возвращалась после полуночи в гостиницу. Как отмечает "Страна", за женщиной увязался неизвестный, который начал просить деньги. Когда француженка попыталась отделаться от навязчивого спутника, тот несколько раз ударил ее. Потерпевшая принялась громко звать на помощь и спугнула напавшего на нее мужчину, который убежал.
СМИ обращает внимание на то, что это случилось с официальным лицом, прибывшим в феврале на Украину в роли наблюдателя за проведением президентских выборов, в центре Киева, где в это время много полиции. По факту причинения телесных повреждений столичная полиция начала расследование, но злоумышленник пока не задержан.
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Комментарии10
Криминал , Видео , Происшествия , ОБСЕ , МВД
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