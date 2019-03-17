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Москвичи остановили грабителя и вернули школьнице 50 рублей 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москвичи смогли отбить школьницу от грабителя. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сотрудника пресс-службы Главного управления МВД России по городу.
По данным полиции, нападение на девушку произошло в субботу, 16 марта, на Ярославской улице на северо-востоке Москвы. Неизвестный мужчина угрожал ученице 10-го класса школы ножом.
«Неизвестный, угрожая ученице 10-го класса школы предметом, похожим на нож, открыто похитил деньги в сумме 50 рублей и телефон сотовой связи», — сообщили в МВД. Очевидцы смогли отобрать у мужчины похищенное, после этого он скрылся, вещи вернули школьнице.
Материал проверки по данному факту направят в Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве, уточняет РИАМО.
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Криминал , Происшествия , СКР , РИАМО
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