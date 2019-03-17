Москвичи остановили грабителя и вернули школьнице 50 рублей

Москвичи смогли отбить школьницу от грабителя. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сотрудника пресс-службы Главного управления МВД России по городу.

По данным полиции, нападение на девушку произошло в субботу, 16 марта, на Ярославской улице на северо-востоке Москвы. Неизвестный мужчина угрожал ученице 10-го класса школы ножом.