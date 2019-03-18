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СК раскрыл детали дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи обнародовали информацию по расследованию резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.
По данным СК, ночью 17 марта 23-летний мужчина у дома на улице Кузьмина силой затащил женщину в салон иномарки, отвёз в сторону гаражей на Севастопольской и изнасиловал. Затем он приехал к автомастерской, где находились двое его знакомых, завёл женщину внутрь и оставил, а сам уехал домой.
Женщина дождалась, пока мужчины уснут, и обратилась в полицию, проинформировали в ведомстве. Правоохранительные органы установили местонахождение злоумышленника, в ходе опознания потерпевшая указала на подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК (похищение человека). Расследование продолжается.
В СУ СК подчеркнули, что «преступность не имеет национальности» и привели статистику по преступлениям сексуального характера в регионе за последние два года. Так, из 296 случаев в 2018 году иностранцами совершено 4.
Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что преступление совершено выходцами из средней Азии, что вызвало широкий общественный резонанс.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Якутск
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