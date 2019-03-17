Коммерсанта обокрали в центре Москвы

Кошелёк с €20 тыс. и 15 тыс. рублями трое неизвестных украли у руководителя компании в кафе, расположенном в Пресненском районе Москвы . Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Потерпевшим оказался генеральный директор фирмы, проживающий в Барвихе. По данным полиции, 14 марта в кафе на Пресненской набережной в центре Москвы трое неизвестных украли у бизнесмена кошелёк, лежащий рядом с ним на стуле, передаёт АГН «Москва»

Материальный ущерб составил 1 млн 495 тыс. рублей.

Ране News.ru сообщал, что неизвестный угнал у бизнесмена на западе Москвы иномарку Lexus стоимостью 3 млн рублей. Инцидент произошёл в районе Кунцево.