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Коммерсанта обокрали в центре Москвы 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кошелёк с €20 тыс. и 15 тыс. рублями трое неизвестных украли у руководителя компании в кафе, расположенном в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Потерпевшим оказался генеральный директор фирмы, проживающий в Барвихе. По данным полиции, 14 марта в кафе на Пресненской набережной в центре Москвы трое неизвестных украли у бизнесмена кошелёк, лежащий рядом с ним на стуле, передаёт АГН «Москва».
Материальный ущерб составил 1 млн 495 тыс. рублей.
Ране News.ru сообщал, что неизвестный угнал у бизнесмена на западе Москвы иномарку Lexus стоимостью 3 млн рублей. Инцидент произошёл в районе Кунцево.
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