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Уральского повара, который избил и выставил на холод годовалого ребенка, отправили в СИЗО 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Ura.Ru
Житель Перми Павел Лебедев, обвиняемый в жестоком избиении годовалого ребенка, арестован на два месяца. В пятницу, 15 марта, об этом стало известно по итогу заседания Свердловского районного суда.
В ходе процесса адвокат Лебедева попросил избрать для него в виде меры пресечения домашний арест, аргументируя это отсутствием криминального прошлого и положительной характеристикой с места работы (Лебедев работает поваром в ресторане). Как сообщает портал «59.ру», сторона обвинения убеждала суд, что мужчина может сбежать. Согласно решению суда, Лебедев обвиняется в особо тяжком преступлении против малолетнего в беспомощном состоянии. В СИЗО пермяк будет находиться как минимум до 15 мая.
Инцидент с участием обвиняемого произошел 9 марта. Лебедев находился в квартире вместе с годовалым ребенком своей сожительницы — матери малыша в этот момент дома не было. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 25-летний мужчина причинил телесные повреждения ребенка, после чего выставил его на балкон. В итоге мальчика отвезли в больницу с сильными побоями и обморожением.
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Криминал , Происшествия , Павел Лебедев , ФСИН , Пермь
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