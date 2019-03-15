В США обеспокоенный отец пришел в школу с АК-47 и пригрозил учителям расправой

В американском штате Флорида полиция арестовала мужчину, который принес в школу автомат АК-47. Об этом сообщает ABC News.

27-летний Кристофер Фриман явился в учебное заведение после того, как ему позвонил плачущий сын. Учитель якобы вырвал из его рук телефон, после чего аппарат упал на пол, а звонок прервался. Мужчина заехал в здание в инвалидном кресле и принялся ругаться с сотрудниками школы. Очевидец рассказал, что он был очень расстроен и кричал: «Где парень, который обидел моего сына? У меня для него кое-что есть».

Один из работников увидел, что из-под штанов у мужчины торчало огнестрельное оружие, и вызвал полицию. При Фримане оказался заряженный автомат AK-47 Mini Draco (создан в Румынии на базе АК). Полицейским он сказал, что купил его год назад у друга и всегда носит с собой, чтобы в случае чего защититься от преступников. Он также объяснил, что забыл о том, что при нем было оружие, а проносить его в школу запрещено.

Фриману предъявили обвинение во внесении огнестрельного оружия на территорию школы, нарушении общественного порядка и вооруженном нападении при отягчающих обстоятельствах. Ему отказано в выпуске под залог из-за другого уголовного расследования, которое ведется в его отношении, сообщает издание.