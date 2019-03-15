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Россиянка вышла замуж за покойника ради квартиры 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Жительница Уфы объявила себя женой скончавшегося пожилого мужчины, с которым не была знакома, чтобы завладеть его жильем. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.
По данным силовиков, инцидент произошел в 2017 году. Узнав о том, что после смерти пожилого мужчины пустует однокомнатная квартира в центре Уфы, женщина сделала вывод о том, что покойный не имел наследников. После этого она получила поддельное свидетельство о браке с ним и обратилась в суд для вступления в наследство.
Суд рассмотрел это обращение и выяснил, что ранее в наследство уже вступила сестра покойного. Был сделан запрос в ЗАГС, показавший, что брак между покойным и предоставившей свидетельство жительницей Уфы никогда не заключался. В результате женщина стала обвиняемой по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
13 марта 2019-го городская прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело было отправлено в Ленинский районный суд Уфы. В отношении выдавших свидетельство о браке сотрудников проводится проверка.
Случаи мошенничества с жильем умерших россиян происходят регулярно, и не всегда аферисты получают реальные сроки. Так, в марте 2019-го двое жителей Комсомольска-на-Амуре были осуждены за продажу не принадлежащей им квартиры. Владелец жилья к тому моменту скончался. Один из аферистов обманом завладел паспортом покойного и убедил своего знакомого вклеить в документ свою фотографию и под видом владельца недвижимости продать ее. Мошенничество было раскрыто, оба участника схемы отделались условными сроками и штрафами.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Уфа
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