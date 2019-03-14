В Питере мужчина украл у пенсионерки «проклятые» украшения на 38 тысяч

В Крондштате полицейские задержали мужчину, похитившего деньги и украшения у 91-летней женщины.

Как сообщает РИА «Новости», 12 марта 91-летняя жительница Крондштата обратилась в полицию с заявлением о краже. По ее словам, около церкви с ней познакомился мужчина и заявил, что на нее наложена порча. Он пришел вместе с пенсионеркой к ней домой и убедил женщину в том, что ее украшения и деньги «прокляты», и забрал их.

Ущерб составил 38 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, им оказался 45-летний мужчина, зарегистрированный в Смоленской области. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.