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В Питере мужчина украл у пенсионерки «проклятые» украшения на 38 тысяч 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В Крондштате полицейские задержали мужчину, похитившего деньги и украшения у 91-летней женщины.
Как сообщает РИА «Новости», 12 марта 91-летняя жительница Крондштата обратилась в полицию с заявлением о краже. По ее словам, около церкви с ней познакомился мужчина и заявил, что на нее наложена порча. Он пришел вместе с пенсионеркой к ней домой и убедил женщину в том, что ее украшения и деньги «прокляты», и забрал их.
Ущерб составил 38 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, им оказался 45-летний мужчина, зарегистрированный в Смоленской области. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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