Босса мафии застрелили в Нью-Йорке

США застрелили Франческо Кали, который считается боссом семьи Гамбино — одного из пяти самых крупных и влиятельных кланов, контролирующих организованную преступность в Нью-Йорке . Об этом сообщает Reuters.

Мужчину убили вечером в среду, 13 марта, перед его домом в районе Статен-Айленд. Источники в полиции сообщили, что в 53-летнего Кали выпустили не менее шести пуль. После этого стрелок на синем пикапе еще и переехал жертву.

Мужчину доставили в Университетскую больницу Статен-Айленда, где констатировали его смерть, пишет New York Post. В момент расстрела жена и дети Кали, известного также по прозвищу Фрэнки Бой (Franky Boy), находились дома.

Мотивы убийства в настоящее время устанавливаются. Детективы и агенты ФБР , в частности, выясняют, был ли расстрел санкционирован комиссией «пяти семей» Нью-Йорка.

Кали родом с Сицилии. Он де-факто стал главой клана Гамбино в 2015 году, сменив престарелого Доменико Чефалу. New York Post отмечает, что Фрэнки Бой нечасто появлялся на людях, его также характеризовали как придерживавшегося традиций «старой школы».

В 2008 году Кали был среди 62 человек, арестованных по обвинениям в рэкете. Тогда он признал себя виновным в сговоре с целью вымогательства денег и отбыл 16-месячный срок в тюрьме.

Отмечается, что Кали стал первым боссом мафии, с которым расправились в Нью-Йорке с декабря 1985 года. Тогда на Манхэттене расстреляли Пола Кастеллано, возглавлявшего в то время семью Гамбино.

«Пять семей» — наиболее крупные и влиятельные кланы итало-американской мафии, контролирующие организованную преступность в Нью-Йорке: Бонанно, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Луккезе. Зоны влияния разграничиваются на заседании специального совета — комиссии.