Устроивших бойню в бразильской школе молодых людей сняла камера наблюдения

Бойню в школе в пригороде бразильского Сан-Паулу устроили 17-летний Гильерме Точчи де Монтейру и 25-летний Энрике Кастро. Их тела полицейские обнаружили в коридоре учебного заведения, которое, по некоторым данным, они ранее посещали. Камера наблюдения зафиксировала момент подготовки злоумышленников к нападению, жертвами которого стали шесть учеников и двое сотрудников школы.

Порог учебного заведения в Сузану молодые люди переступили около 09:40 утра среды, 13 марта. Незадолго до этого они, как уточняет Globo.com, открыли огонь по бизнесмену, который в результате оказался в больнице в тяжелом состоянии.

К школе злоумышленники подъехали на белой легковушке, которую оставили у самого входа. На кадрах видно, что сначала салон покинул Гильерме, который долго собирал вещи и беседовал с напарником. Последний последовал за приятелем спустя примерно 30 секунд, а еще через две минуты из школы хлынул поток учащихся, пытавшихся скрыться с места бойни — товарищи начали стрелять с порога. В тот момент была перемена, так что коридоры были полны учеников.

На месте погибли четверо школьников и двое сотрудников учебного заведения, позже в больнице скончались еще два ребенка. Различные травмы получили 15 человек. Что до преступников, то они, как полагают следователи, свели счеты с жизнью после того, как здание опустело.

Молодые люди явно готовились к нападению: при себе они имели пистолет 38-го калибра, топорик, лук, арбалет и коктейли Молотова (их они, по счастью, не успели пустить в дело). В 09:34 Гильерме выложил на своей странице в Facebook около 20 фотографий с оружием в руках и маской на лице, однако не оставил никаких комментариев, так что мотивы нападения остаются неизвестны.

По данным на 2017 год, в школе, которая занимает целый квартал в Сузану, пригороде Сан-Паулу, обучались почти 360 человек из средних классов и немногим менее 700 старшеклассников.