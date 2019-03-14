Все могут короли

Из колонии под Рязанью освободился Сергей Магин по кличке Сережа Два Процента — человек, известный как король обналички. Созданное им преступное сообщество лишь по официальным данным отмыло и вывело за рубеж 120 миллиардов рублей, аферисты сколотили на этих махинациях состояния. Подпольная империя Магина стала крупнейшей обнальной площадкой России , а сам он в 2013 году оказался в СИЗО благодаря главному борцу с коррупцией — генералу Денису Сугробову . Но сегодня бывший полицейский осужден и отбывает срок в двух шагах от той зоны, которую на днях покинул Сережа Два Процента, купивший свободу за 200 тысяч рублей… В подробностях громкой истории, где безнадежно смешалось черное и белое, разбиралась «Лента.ру»

Под маской управдома

…В июле 2013 года оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в одном из столичных ресторанов задержали 41-летнего уроженца Московской области Сергея Магина. Тихий и неприметный мужчина, которому силовики испортили ужин, официально был всего-навсего управдомом — председателем ТСЖ «Перспектива» в подмосковных Мытищах . Но в криминальном мире Магина знали хорошо, там за ним давно закрепилась кличка Сережа Два Процента.

По данным следствия, Магин был теневым банкиром и в конце нулевых создал организованное преступное сообщество (ОПС), в которое входили около 400 человек, а также более 100 российских и зарубежных фирм. Будучи де-юре скромным управдомом, де-факто Сережа Два Процента руководил несколькими небольшими банками. В них свои счета открывали десятки фирм-однодневок, и именно на эти счета клиенты его ОПС переводили деньги по безналичному расчету и поддельным договорам за несуществующие товары и неоказанные услуги.

Италии, Австрии, После этого средства почтовыми переводами отправляли физлицам, те обналичивали их — и уже «отмытыми» сдавали организаторам обнальной схемы. Кроме того, люди Сережи Два Процента через банки в Прибалтике выводили деньги за рубеж — их перечисляли по поддельным договорам на поставку товаров или оказание услуг вплоть до фиктивного фрахта сухогрузов. Ну, а финальным аккордом легализации становилась покупка недвижимости по кратно завышенным ценам в Испании Македонии и на Кипре

«По сути, это был некий подпольный международный банк, через который проходили криминальные деньги. У этой обнальной площадки даже была своя коррупционная крыша», — объяснял источник в правоохранительных органах.

При этом роли в финансовом ОПС были четко распределены: одни его участники отвечали за фирмы-однодневки, другие — за обеспечение безопасности, третьи — за перевозку наличных.

«Газель» под миллиард

Магин получил кличку Два Процента неслучайно: за обналичку и вывод за рубеж теневых средств он и его подельники брали весьма скромную комиссию — от 0,5 до 2,5 процента от сделки. Правда, эта скромность вознаграждалась огромными суммами, которые проходили через структуры Магина. Поэтому далеко не все в криминальном мире были в восторге от его деятельности — ведь по правилам теневого бизнеса комиссия обнальщиков в среднем составляла 5 процентов… На этом фоне Сережа Два Процента явно демпинговал, но масштабы его деятельности впечатляли.

За пять лет своей «работы» члены ОПС создали одну из крупнейших в России площадок по обналу. Изначально сотрудники правоохранительных органов полагали, что через структуры Магина прошли сотни миллиардов рублей, но к суду эта сумма сократилась «всего» до 120 миллиардов. Впрочем, комиссия даже с этой суммы сделала теневых банкиров настоящими богачами: по данным Генпрокуратуры , они «заработали» почти 850 миллионов рублей.

Вскоре после задержания в июле 2013 года Сергей Магин, один из его ближайших подручных Вадим Рыбальченко и ряд других фигурантов дела были арестованы. Оперативники провели обыски в 85 жилых помещениях и кредитных организациях Москвы и Подмосковья — предположительно, все они были задействованы в преступных схемах. Итогом оперативных мероприятий стало изъятие миллиарда рублей наличными: чтобы вывезти его, сыщикам потребовалась «Газель». Кроме того, в ходе обысков обнаружили и изъяли финансовые документы, а также более 500 печатей российских и зарубежных фирм.

Следственный департамент МВД возбудил в отношении Магина и его подельников уголовное дело по части 1 статьи 210 («Незаконная банковская деятельность») и статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ — обе сулили фигурантам весьма серьезные сроки. Поэтому на следствии и в суде Сережа Два Процента не только не признал свою вину, но и защищался как мог. Он заявил, что является бизнесменом, и тем самым объяснил найденные у него 100 тысяч долларов; рассказал, что часть средств принадлежит его гражданской жене, и поведал, что следствие нарушило его права, а он сам страдает сахарным диабетом и биполярным расстройством личности…

Охота на охотника

То ли король обнальщиков был очень убедителен, то ли позиции следствия оказались недостаточно сильны, но приговор Сергею Магину, вынесенный 28 декабря 2016 года, оказался на удивление мягким. Суд признал Магина и Вадима Рыбальченко организаторами преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием денег и выводом их за рубеж. При этом обоих фигурантов оправдали более чем по десяти эпизодам по статье 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»).

В результате подсудимые по решению Пресненского суда Москвы получили по 8,5 года колонии — и это при том, что Генпрокуратура просила для обоих по 15 лет «строгача». Кроме того, Магину и Рыбальченко назначили штрафы по 1,5 миллиона рублей — не самые большие деньги, учитывая масштабы их деятельности. Любопытно, что позже обе стороны пытались пересмотреть приговор в свою пользу, но никому это так и не удалось.

По иронии судьбы, именно в то время, когда Пресненский суд Москвы решал судьбу Магина, в Мосгорсуде рассматривалось дело бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дениса Сугробова. Сугробов стоял за разгромом ОПС короля обнала — это дело стало одним из самых громких в его карьере. Но в мае 2014 года главный борец с коррупцией был освобожден от должности, и вскоре его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР).

Сугробов стал фигурантом резонансного дела о «полицейском организованном преступном сообществе» с 30 потерпевшими. По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им «сдавать» других коррупционеров. По данным СКР, генерал и другие полицейские совершили не менее десяти тяжких преступлений, в том числе пытались спровоцировать на взятку сотрудника ФСБ.

Бой бульдогов под ковром

В ходе следствия и суда над Денисом Сугробовым не раз поступала информация, что его дело может быть связано с разгромом ОПС Сережи Два Процента. В частности, главным эпизодом дела стала попытка провокации на взятку сотрудника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ России Игоря Демина . При этом Сугробов объяснял своему адвокату, что инициатором провокации стал некто Павел Глоба — по словам обвиняемого, «агент-внедренец».

«Павел Глоба сообщил Пирожкову [агент ГУЭБиПК Сергей Пирожков ], а затем и сотрудникам ГУЭБиПК, что Игорь Демин занимается организацией покровительства сомнительному бизнесу за деньги», — рассказывал Сугробов. Он пояснил, что именно Глоба предложил свои услуги для «пресечения незаконной деятельности» офицера Демина.

На деле же, как следовало из обвинения, предъявленного Сугробову, Глоба лично сообщил в 9-е управление ФСБ России «о признаках подготавливаемого сотрудниками ГУЭБиПК МВД России противоправного деяния». Дальнейшие действия он совершал уже в рамках проводимого спецслужбой «оперативного эксперимента», который обернулся задержанием полицейских.

Впрочем, самое интересное — кто же такой этот загадочный Павел Глоба. По словам Дениса Сугробова, до операции ФСБ Глоба руководил службой безопасности… Сережи Два Процента. Источники «Коммерсанта» в окружении Сергея Магина подтверждали, что Глоба действительно работал с королем обнала и помогал ему решать определенные проблемы — правда, за безопасность не отвечал.

Кроме того, в материалах уголовного дела Сугробова прямо говорится, что между МВД и ФСБ в определенный момент возник конфликт, одной из причин которого стали дела ОПС Сергея Магина. Якобы, расследованием темных дел Сережи Два Процента занимался антикоррупционный главк Сугробова, но в ФСБ тоже проявляли интерес к оперативным материалам. Проще говоря, две силовые структуры не поделили обнальщика, но их силы оказались неравны.

Цена свободы

27 апреля 2017 года Мосгорсуд признал Дениса Сугробова виновным по 14 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и частью 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий») УК РФ. Его приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, лишению звания и запретили занимать должности в правоохранительных органах.

В декабре того же года Верховный суд (ВС) России смягчил Сугробову приговор: вместо 22 лет генерал проведет в колонии только 12. По словам адвоката осужденного Эдуарда Исецкого, сегодня все подчиненные Сугробова, осужденные за участие в ОПС, находятся в местах лишения свободы, а бывший генерал сможет претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО) не раньше мая 2023 года.

…В отличие от Сережи Два Процента.

13 марта стало известно, что король обнала досрочно вышел из рязанской колонии, заплатив 200 тысяч рублей. Все четыре года, что шло следствие, Магин находился в СИЗО. Учитывая изменения в законодательстве, по которым день под стражей приравнивается к полутора дням отсидки, в ИК-6 Рязанской области осужденному оставалось провести два года.

По прибытии в колонию Магин получил самую простую работу — сборщика бумажных изделий, а несколько месяцев спустя удостоился положительных характеристик от администрации. К тому моменту он уже мог претендовать на УДО, но его адвокаты обратились в суд с просьбой о замене неотбытого срока штрафом. В итоге суд решил заменить осужденному 8 месяцев и 18 дней колонии выплатой 200 тысяч рублей. Именно такой стала цена свободы для Сережи Два Процента.

Между тем посадивший его Денис Сугробов вначале отбывал свой срок в Рязани, затем был этапирован в Мордовию, а недавно вновь вернулся в Рязанскую область. Бывшего генерала поместили в колонию строгого режима для бывших сотрудников силовых структур в Скопине. По стечению обстоятельств колония, где сидит и будет сидеть Сугробов, находится в нескольких десятках километров от ИК-6, откуда на днях вышел Сергей Магин.