Главный обнальщик России досрочно вышел из тюрьмы

Главный обнальщик России Сережа Два Процента досрочно вышел из тюрьмы

Лидер преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием многомиллиардных сумм, досрочно вышел из рязанской колонии, заплатив 200 тысяч рублей. Об этом в среду, 13 марта, сообщает «Коммерсантъ».

Освобожденный Сергей Магин, известный по прозвищу Сережа Два Процента, был приговорен к восьми с половиной годам колонии за незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконное создание юрлиц.

Следствие затянулось на четыре года, которые Магин провел в СИЗО . Учитывая изменения в законодательстве, согласно которым день под стражей приравнивается к полутора дням отсидки, в ИК-6 Рязанской области ему оставалось провести два года.

По прибытии в колонию Магин получил самую простую работу — сборщик бумажных изделий, а несколько месяцев спустя удостоился положительных характеристик от администрации. К тому моменту он уже мог претендовать на УДО, но его адвокаты обратились в суд с просьбой о замене неотбытого срока штрафом. В итоге суд решил заменить ему восемь месяцев и 18 дней колонии выплатой 200 тысяч рублей.

Как отмечает издание, Магин отбывал наказание в колонии по соседству с той, где сейчас находится бывший начальник антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Денис Сугробов , руководивший поимкой Сережи Два Процента и его подельников. Дело Магина стало одним из крупнейших его раскрытий — через ликвидированную обнальную площадку проходили сотни миллиардов рублей.

В апреле 2017 года генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, признав виновным в организации преступного сообщества, в котором участвовали его подчиненные. В декабре того же года стало известно, что Верховный суд России смягчил ему приговор до 12 лет. Претендовать на УДО он сможет только в 2023 году.