Главный обнальщик России досрочно вышел из тюрьмы

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный обнальщик России Сережа Два Процента досрочно вышел из тюрьмы 

Lenta.ru 51 минуту назад
Лидер преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием многомиллиардных сумм, досрочно вышел из рязанской колонии, заплатив 200 тысяч рублей. Об этом в среду, 13 марта, сообщает «Коммерсантъ».
Освобожденный Сергей Магин, известный по прозвищу Сережа Два Процента, был приговорен к восьми с половиной годам колонии за незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконное создание юрлиц.
Следствие затянулось на четыре года, которые Магин провел в СИЗО. Учитывая изменения в законодательстве, согласно которым день под стражей приравнивается к полутора дням отсидки, в ИК-6 Рязанской области ему оставалось провести два года.
По прибытии в колонию Магин получил самую простую работу — сборщик бумажных изделий, а несколько месяцев спустя удостоился положительных характеристик от администрации. К тому моменту он уже мог претендовать на УДО, но его адвокаты обратились в суд с просьбой о замене неотбытого срока штрафом. В итоге суд решил заменить ему восемь месяцев и 18 дней колонии выплатой 200 тысяч рублей.
Как отмечает издание, Магин отбывал наказание в колонии по соседству с той, где сейчас находится бывший начальник антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Денис Сугробов, руководивший поимкой Сережи Два Процента и его подельников. Дело Магина стало одним из крупнейших его раскрытий — через ликвидированную обнальную площадку проходили сотни миллиардов рублей.
В апреле 2017 года генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, признав виновным в организации преступного сообщества, в котором участвовали его подчиненные. В декабре того же года стало известно, что Верховный суд России смягчил ему приговор до 12 лет. Претендовать на УДО он сможет только в 2023 году.
Последние новости
В США отказались признавать Крым российским и потребовали раскрыть доходы Путина Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов Авиакомпании массово отказались от модели рухнувшего в Африке Boeing
Комментарии
Криминал , Видео , Происшествия , Денис Сугробов , МВД , ФСИН
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 «Абакан»
Армия Оружие
Состояние Началовой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
«Русские витязи» занялись боевыми ракетами
Армия Оружие
Главный обнальщик России досрочно вышел из тюрьмы
Криминал Происшествия
«Хорошо кушала»: у матери девочки-маугли нет проблем
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение