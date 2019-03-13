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Москвичек изнасиловали и ограбили в собственной квартире 

News.ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали трёх подозреваемых в разбойном нападении на квартиру и изнасиловании проживающих в ней женщин.
По словам источника в полиции, инцидент произошёл 12 марта с двумя жительницами столицы 1989 и 1990 годов рождения.
«Гражданки сообщили, что трое неизвестных проникли в арендуемую квартиру на улице Кунцевская, где, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили их личные вещи и изнасиловали», — сообщил он.
После преступники скрылись, причинив материальный ущерб на сумму 131 тыс. рублей. Однако сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемых в тот же день по различным адресам.
В отношении грабителей возбуждено дело о разбое, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, передаёт АГН «Москва».
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Криминал , Происшествия , АГН "Москва" , Москва
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