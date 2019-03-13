Москвичек изнасиловали и ограбили в собственной квартире

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали трёх подозреваемых в разбойном нападении на квартиру и изнасиловании проживающих в ней женщин.

По словам источника в полиции, инцидент произошёл 12 марта с двумя жительницами столицы 1989 и 1990 годов рождения.

«Гражданки сообщили, что трое неизвестных проникли в арендуемую квартиру на улице Кунцевская, где, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили их личные вещи и изнасиловали», — сообщил он.

После преступники скрылись, причинив материальный ущерб на сумму 131 тыс. рублей. Однако сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемых в тот же день по различным адресам.