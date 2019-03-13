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В Тегеране напали на сотрудника посольства Португалии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил, что во вторник вечером в Тегеране напали на сотрудника посольства Португалии, причиной нападения стала личная неприязнь, передает агентство IRNA.
Инцидент произошел на севере Тегерана. По словам Касеми, согласно данным предварительного расследования и отчету полиции, человек, на которого было совершено вооруженное нападение, был сотрудником дипломатической миссии в Тегеране. После попытки покушения мужчина иранского происхождения попал в больницу, сейчас его состояние оценивается как нормальное.
Как заявил агентству представитель полиции Бабак Намак Шинас, при нападении использовался пневматический пистолет.
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Криминал , Ближний Восток , В мире , Происшествия , МИД , ИА IRNA , Иран , Португалия , Тегеран
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