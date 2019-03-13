Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге двое в масках похитили у студента почти миллион рублей 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Выборгского района Петербурга разыскивает неизвестных, которые ограбили у подъезда дома первокурсника, отобрав у него сумку с почти миллионом рублей. Об этом в среду журналистам сообщили в ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские Выборгского района разыскивают злоумышленников, подозреваемых в грабеже. Двое неизвестных в масках, применив физическую силу, пластиковыми хомутами связали 18-летнего студента, после чего совершили хищение у него сумки, в которой находились денежные средства в размере около 950 тыс. рублей", — сказали в управлении.
Инцидент произошел накануне у дома 13 по улице Ивана Фомина. Деньги, по словам заявителя, принадлежали его отцу. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").
ТАСС: последние новости
ФСБ задержала подпольных оружейников, действовавших в 14 регионах России Женщина забила ногами до смерти мужчину на севере Москвы МВД пресекло деятельность группировки, выведшей в теневой оборот почти 1 млрд рублей
Криминал , Происшествия , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 «Абакан»
Армия Оружие
Состояние Началовой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение