В Самарской области нейтрализован готовивший теракт боевик. Он находился в частном доме в селе Екатериновка Безенчукского района.
Руководством ФСБ России было принято решение задержать бандита. Засевшему в доме боевику предложили мирно сдаться, сложив оружие и не оказывая сопротивление, но в ответ он открыл огонь и метнул в силовиков боевую гранату. В результате кратковременного боестолкновения террорист был нейтрализован сотрудниками ФСБ. По данным национального антитеррористического комитета, его личность предварительно установлена.