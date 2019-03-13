Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области нейтрализован готовивший теракт боевик 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Самарской области нейтрализован готовивший теракт боевик. Он находился в частном доме в селе Екатериновка Безенчукского района.
Руководством ФСБ России было принято решение задержать бандита. Засевшему в доме боевику предложили мирно сдаться, сложив оружие и не оказывая сопротивление, но в ответ он открыл огонь и метнул в силовиков боевую гранату. В результате кратковременного боестолкновения террорист был нейтрализован сотрудниками ФСБ. По данным национального антитеррористического комитета, его личность предварительно установлена.
ТК «Звезда»: последние новости
Массовая драка курьеров по доставке еды в центре Москвы попала на видео В Самарской области нейтрализован готовивший теракт боевик Суд передал государству имущество пособника Захарченко на 380 миллионов рублей
Криминал , Происшествия , ФСБ , Самарская Область
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Самолеты авиамафии базировались в Домодедово
Общество Криминал
Пентагон предупреждает: Украину смоет в Черное море
Украина Статьи
Курьеры Delivery Club и «Яндекс. Еда» подрались
Происшествия Общество
«Крым к нам не вернулся, на Донбассе идет война»
Украина Статьи
Показали российские субмарины будущего
Армия Оружие
В РФ ответили на призыв Европы остановить «Северный поток-2»
Политика Статьи
Мать девочки-маугли сделала заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение