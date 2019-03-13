Женщина забила ногами до смерти мужчину на севере Москвы

МОСКВА , 13 марта. / ТАСС /. Женщина забила ногами до смерти молодого мужчину в подъезде одного из домов на Дубнинской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Жители дома пло Дубнинской улицы нашли в своей подъезде труп мучжины 1983 года рождения со множдественными телесными повреждениями. В ходе проверки полицейские задержали 48-летнюю женщину. Установлено, что она не менее четырех раз ударила правой ногой потерпевшего по животу и голове, отчего тот и скончался", — сказал собеседник агентства.

Сейчас подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего").

В пресс-службе главка сличной полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемой, однако подробнорсти не сообщили.