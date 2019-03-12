Жительница Бурятии сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос

Суд признал виновной жительницу Бурятии в умышленном наезде на следователя и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно, сообщает прокуратура республики. По данным ведомства, инцидент произошел в августе 2018 года в Еравнинском районе. "В суде установлено, что женщина… находясь за управлением своего автомобиля, не желая быть допрошенной в качестве свидетеля по уголовному делу и отказываясь получить повестку о вызове на допрос, с целью воспрепятствования законной деятельности следователя совершила наезд на старшего следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела… ударив его передней частью автомобиля, от чего последний испытал сильную физическую боль", — говорится в сообщении. прокуратуре отмечают, действия виновной "в момент наезда создавали реальную опасность для жизни и здоровья следователя". "Приговором суда осужденной назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", — добавили в пресс-службе. Приговор вступил в законную силу.