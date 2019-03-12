Умер получивший самый долгий срок в Шотландии серийный убийца

Шотландии умер один из самых известных серийных убийц Ангус Синклер. Об этом сообщает BBC News.

Мужчина скончался в ночь на 11 марта в тюрьме в возрасте 73 лет. Отмечается, что это произошло по естественным причинам. До смерти он перенес серию инсультов.

Синклер в 2014 году был признан виновным и приговорен к 37 годам тюрьмы за убийство двух девушек — Кристины Иди и Хелен Скотт. Это самый длинный тюремный срок, вынесенный шотландским судом.

Иди и Скотт в последний раз видели живыми в пабе World's End в Эдинбурге в ночь на 15 октября 1977-го. Их тела нашли на следующий день: девушки были изнасилованы и убиты. Личность преступника оставалась загадкой, пока с развитием технологий его не удалось вычислить при помощи ДНК. Впервые он предстал перед судом по этому делу в 2007 году, однако тогда из-за недостаточности доказательств присяжные его оправдали. Мужчину смогли осудить лишь после изменения закона о повторном привлечении к ответственности.

Синклер непрерывно находился за решеткой с 1982 года, когда его осудили за серию изнасилований и сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Через 20 лет, когда подходил срок его условно-досрочного освобождения, после анализа ДНК он оказался связан с убийством девушки в Глазго в 1978 году. За это он получил пожизненное заключение.

Впервые же Синклер совершил убийство в 16 лет. Тогда он надругался над восьмилетней соседкой, после чего убил ее и избавился от тела. За это он отсидел в тюрьме шесть лет.

Кроме того, Синклера подозревали в причастности к еще четырем убийствам с изнасилованиями. Однако по тем делам ряд улик был утерян, так что обвинения ему смогли предъявить лишь по делу Иди и Скотт.