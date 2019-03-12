Женщина отрезала себе руку ради страховки в Словении

Жительница Словении отрезала себе часть руки выше запястья ради страховки. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, женщина отрезала часть своей руки для получения выплат в €383 тыс. от страховых компаний.

Как отмечается, жительница города Любляны также рассчитывала получить пожизненное пособие по инвалидности.

При этом за подобное "потерпевшей" грозит от одного до восьми лет тюрьмы.

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