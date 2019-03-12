Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: спецназ пришел с обысками в отделение полиции под Воронежем 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Силовики Федеральной службы безопасности (ФСБ) в понедельник, 11 марта, пришли с обысками в отдел полиции в Новой Усмани под Воронежем. Об этом сообщает РИА Воронеж.
В агентстве рассказали, ссылаясь на управление СК по региону, о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).
Руководство местного управления МВД также сообщило о начале служебной проверки, добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что двух генералов войск МВД осудили за взятки и мошенничество.
Газета.Ru: последние новости
Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 млн рублей На юге Москвы нашли тело неизвестного мужчины Массовая драка с применением оружия произошла на юго-востоке Москвы
Криминал , Происшествия , ФСБ , СКР , МВД
Читайте также
Видео
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
В истории с девочкой-маугли всплыли новые детали
Происшествия
В Японии дали неутешительный прогноз по договору с РФ
Политика Азия
Погибшая в Эфиопии россиянка оставила послание
Происшествия
Вопрос о Виторгане вызвал оторопь у Собчак
Шоу-бизнес
Россия и Китай «наваляли» США
Армия Азия
Вена разозлилась на Киев и приняла меры
В мире Европа
Озвучен исход «войны» между США и Россией
Конфликты В мире
Сообщения от незнакомки напугали Зеленского
Украина В мире
Поступок Меркель шокировал украинцев
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение