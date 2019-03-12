СМИ: спецназ пришел с обысками в отделение полиции под Воронежем

Силовики Федеральной службы безопасности (ФСБ) в понедельник, 11 марта, пришли с обысками в отдел полиции в Новой Усмани под Воронежем. Об этом сообщает РИА Воронеж. В агентстве рассказали, ссылаясь на управление СК по региону, о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий). Руководство местного управления МВД также сообщило о начале служебной проверки, добавили в агентстве. Ранее сообщалось, что двух генералов войск МВД осудили за взятки и мошенничество.