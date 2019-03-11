Девятилетний сын обнаружил тело беременной матери в московской квартире

В квартире на улице Красного Маяка обнаружены тела беременной женщины и ее сожителя, сообщает агентство «Москва» . Трупы нашел 9-летний сын женщины.

«В понедельник, 11 марта, в квартире жилого дома по ул. Красного Маяка девятилетний мальчик обнаружил в спальне тело беременной мамы и тело ее сожителя без признаков жизни», — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По информации телеграм-канала Mash, мальчик проснулся утром, зашел в спальню и увидел маму, которая находилась на 4-м месяце беременности, и отчима без признаков жизни. На их телах не было повреждений, предварительная проверка показала отсутствие алкоголя и наркотиков в их крови.

Ребенка передали отцу. СК проводит доследственную проверку.