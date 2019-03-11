Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девятилетний сын обнаружил тело беременной матери в московской квартире 

Рамблер + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
В квартире на улице Красного Маяка обнаружены тела беременной женщины и ее сожителя, сообщает агентство «Москва». Трупы нашел 9-летний сын женщины.
«В понедельник, 11 марта, в квартире жилого дома по ул. Красного Маяка девятилетний мальчик обнаружил в спальне тело беременной мамы и тело ее сожителя без признаков жизни», — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.
По информации телеграм-канала Mash, мальчик проснулся утром, зашел в спальню и увидел маму, которая находилась на 4-м месяце беременности, и отчима без признаков жизни. На их телах не было повреждений, предварительная проверка показала отсутствие алкоголя и наркотиков в их крови.
Ребенка передали отцу. СК проводит доследственную проверку.
Криминал , Происшествия , СКР , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
В истории с девочкой-маугли всплыли новые детали
Происшествия
В Японии дали неутешительный прогноз по договору с РФ
Политика Азия
Погибшая в Эфиопии россиянка оставила послание
Происшествия
Вопрос о Виторгане вызвал оторопь у Собчак
Шоу-бизнес
Россия и Китай «наваляли» США
Армия Азия
Вена разозлилась на Киев и приняла меры
В мире Европа
Озвучен исход «войны» между США и Россией
Конфликты В мире
Сообщения от незнакомки напугали Зеленского
Украина В мире
Поступок Меркель шокировал украинцев
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение