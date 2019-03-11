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Пьянки, драки и трупы: как россияне провели мартовские праздники 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Убийства родственников, массовые драки и стрельба в местных кафе — для некоторых россиян мартовские праздники обернулись трагедией. Так, житель Камчатки до смерти забил жену за пьянство в Международный женский день, а в Тюмени мужчина ударил ножом своего оппонента в ходе праздничного застолья. О том, как Россия погуляла в трехдневные выходные — в материале «Газеты.Ru».
В ночь на 8 марта 39-летняя жительница Петропавловска-Камчатского вернулась домой после встречи с приятелями, с которыми она распивала спиртное. Пьяную женщину, лежащую на земле у дома, обнаружил ее супруг.
Он пришел в ярость от состояния жены и решил проучить ее при помощи штыковой лопаты. От полученных ранений женщина скончалась.
По данным управления МВД России по Камчатскому краю в отношении обидчика возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Тем временем в ночь с четверга на пятницу житель Ленинградской области начал стрелять по окнам кафе из охотничьего ружья. Инцидент произошел в заведении, расположенном в деревне Косколово, рассказали в региональном управлении МВД России.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан 39-летний мужчина, который изобличен в том, что из хулиганских побуждений произвел около пяти выстрелов в сторону указанного кафе и около пяти выстрелов в воздух из принадлежащего ему охотничьего ружья», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Стреляли и вечером 8 марта на Белореченской улице Москвы. В итоге четыре человека были госпитализированы, у одного из них обнаружили огнестрельное ранение, у остальных — ножевое. По данным столичного управления МВД, незадолго до потасовки пострадавшие вступили в конфликт с неизвестным. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Трагедия произошла и во Владимире. Там местный житель скончался в ходе конкурса по поеданию блинов.
«Мужчина уже был объявлен победителем. Отошел в сторонку, и вдруг сделалось плохо — упал. Скорая уже констатировала смерть», — сообщила РИА «Новости» представитель регионального СК Ирина Минина.
Неудачно завершились и масленичные гуляния в Орске, расположенном в Оренбургской области. Там местная жительница получила ожоги лица в ходе сжигания чучела. Кроме того, у женщины сгорела одежда. В местном управлении МВД запустили проверку инцидента.
Празднование Международного женского перешло в драку в одной из квартир Тюмени. Местные жительницы организовали застолье со своим 30-летним приятелем. Спустя некоторое время девушки попросили гостя уйти, однако тот отказался. В итоге хозяйки дома позвонили своему другу и попросили его разобраться с собутыльником.
Между прибывшим в квартиру мужчиной и ранее судимым жителем Тюмени завязался конфликт, в ходе которого второй ударил ножом в грудь своего оппонента.
На обидчика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит 10 лет тюремного заключения.
Еще одна трагедия разыгралась в Челябинске. Там неизвестные в ночь на 9 марта изнасиловали, убили местную жительницу, а затем подожгли ее тело для сокрытия улик. Об этом сообщало издание 74.ru.
Труп женщины утром в субботу обнаружил горожанин, вышедший на прогулку с собакой. По его словам, тело со сгоревшими волосами и обожженым лицом лежало за мусорными баками возле жилого дома на улице Бажова. По предварительным данным полиции, женщина могла быть бездомной. Расследование преступления продолжается.
Тем временем в ночь на 9 марта в селе Шебанцево Московской области местные жители собрались в кафе, чтобы отметить 8 марта. В ходе праздника между ними завязался конфликт, после которого владелец заведения открыл стрельбу. В итоге трое получили огнестрельные ранения ног, а двоим диагностировали травмы головы. Сообщение о потасовке поступило в полицию около 4.30. Сейчас силовики выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Еще одна перестрелка произошла на следующий день в центре города Фролово, расположенного в Волгоградской области. Около 17.00 (16.00 мск) 10 марта неизвестные зашли в здание «Спорткульттоваров» и расстреляли там четверых человек.
«Произошло все внутри, в коридоре. Была перестрелка, не постреляли, а именно перестрелка. Те, кто скрылся, их было трое. Одного сразу насмерть, потому что он первым вышел в коридор. В него и начали стрелять те трое», — цитирует слова очевидца местный портал v1.ru.
По данным издания, конфликт мог возникнуть из-за финансовых разногласий. Согласно другой версии, стрельба была открыта из-за того, что ранее владельцы «Спорткульттоваров» оскорбили своих оппонентов.
Стреляли из травматического оружия. В результате погиб один человек, трое были госпитализированы. Один из них находится в критическом состоянии, а состояние двух других оценивается как тяжелое. Предполагаемых зачинщиков потасовки задержали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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Криминал , Общество , Происшествия , Статьи , МВД , Газета.Ru , РИА Новости , V1.Ru , Петропавловск-Камчатский
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