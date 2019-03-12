Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

«Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Воронежской области выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — заявила старшая помощница руководителя регионального СУ СКР Елена Мануковская.

Как отмечают местные СМИ, причиной ареста офицера полиции могла стать взятка. Такого мнения придерживаются источники издания «Блокнот Воронеж».

«Руководством главка назначено проведение служебной проверки, в случае если вина сотрудников ОМВД будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к установленной законом ответственности», — заявили местному порталу в пресс-службе регионального главка МВД России

По словам очевидцев, участники спецоперации — сотрудники регионального УФСБ — были одеты в маски и бронежилеты. После задержания они также провели ряд обысков в помещениях отдела МВД, которые продолжаются до сих пор.

Анатолий Уваров занимал пост начальника отдела полиции в Новоусманском районе на протяжении двух лет — на эту должность он был назначен в апреле 2017 года. Ранее он занимал такой же пост только в управлении МВД по Эртильскому району.

Ранее сообщалось, что в конце января 2019 года Следственный комитет задержал за взятку начальника отделения по борьбе с организованной преступностью в подмосковном городе Чехов. Об этом РИА «Новости» рассказала старшая помощница руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий

По данным следствия, в минувшем декабре силовик получил от местного коммерсанта взятку в 90 тыс. рублей, пообещав «не привлекать его к уголовной ответственности за хулиганство». Взятка была дана непосредственно «за уничтожение доказательств его причастности к драке в кафе и непривлечение к уголовной ответственности», уточнили в подмосковном ГУМВД России.

В то же время на взятке попался и еще один чеховский полицейский. Как стало известно следствию, старший инспектор того же отдела в конце ноября получил 200 тыс. рублей от местного бизнесмена «за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ему интернет-кафе».

В подмосковном ГУМВД сообщили о запуске служебной проверки, по результатам которой полицейские могут быть уволены из ОВД и привлечены к ответственности. За противоправные действия подчиненных ответят и руководители их подразделения. Следователи обыскали дома и служебные кабинеты подозреваемых и их руководства «с целью проверки на причастность к совершению аналогичных преступлений». Отмечается, что в мероприятиях также принимали участие сотрудники главного управления собственной безопасности МВД РФ.

Незадолго до этого, 17 января 2019 года, также стало известно об обысках, которые проводили сотрудники Следственного комитета РФ у полицейских, причастных к мошенничеству с недвижимостью в Москве.

«В рамках расследования уголовного дела о квартирных мошенничествах следователи ГСУ СК по Москве совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области и УСБ ГУ МВД по Москве проводят обыски у предположительно причастных к преступлению сотрудников полиции УВД Юго-Западного округа столицы», — заявили ТАСС в московском управлении СК.

Подозреваемых оперативно доставили в ведомство для проведения следственных действий. Материалы их дела были переданы в Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Москве. В ГУ МВД России по Москве провели служебную проверку, по результатам которой было принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции по отрицательным мотивам.