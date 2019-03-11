Полиция провела рейды на двух столичных рынках 

Минувшей ночью сотрудники полиции провели рейды на московских рынках «Москва» и «Садовод». По информации источника, в проверке задействованы представители миграционной службы.
— Рейды проходят на рынках, в частности — «Москва» в Люблино и на территории «Садовода» на юго-востоке города, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что проверки проходят с трех часов ночи. По непроверенной информации, причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами, которые привлекли внимание полиции в минувшие выходные дни.
Также не исключено, что полиция ищет на территории ТЦ «Москва» и «Садовода» криптовалютные фермы, передает «Интерфакс»