Полиция провела рейды на двух столичных рынках

Минувшей ночью сотрудники полиции провели рейды на московских рынках «Москва» и «Садовод». По информации источника, в проверке задействованы представители миграционной службы.

— Рейды проходят на рынках, в частности — «Москва» в Люблино и на территории «Садовода» на юго-востоке города, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что проверки проходят с трех часов ночи. По непроверенной информации, причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами, которые привлекли внимание полиции в минувшие выходные дни.