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На Урале пьяный отец поджёг квартиру и выбросил из окна девятимесячную дочь 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧП произошло в Волчанске Свердловской области.
По словам очевидцев, мужчина в нетрезвом состоянии пришёл домой, выгнал жену и закрылся с двумя дочерьми (4 лет и 9 месяцев). Затем он начал ломать мебель и устроил поджог. Когда комната заполнилась дымом, отец вынес младенца на балкон и сбросил со второго этажа.
На место прибыли пожарные. Они через окно пробрались в квартиру, спасли второго ребёнка и потушили огонь. Злоумышленник задержан. Дети отправлены в больницу с различными травмами, передаёт издание «Вечерний Карпинск».
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Криминал , Происшествия , Свердловская Область
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