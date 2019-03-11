На Урале пьяный отец поджёг квартиру и выбросил из окна девятимесячную дочь

По словам очевидцев, мужчина в нетрезвом состоянии пришёл домой, выгнал жену и закрылся с двумя дочерьми (4 лет и 9 месяцев). Затем он начал ломать мебель и устроил поджог. Когда комната заполнилась дымом, отец вынес младенца на балкон и сбросил со второго этажа.

На место прибыли пожарные. Они через окно пробрались в квартиру, спасли второго ребёнка и потушили огонь. Злоумышленник задержан. Дети отправлены в больницу с различными травмами, передаёт издание «Вечерний Карпинск».