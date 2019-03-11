Полиция проводит обыски в ТЦ «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в торговом центре «Москва», который находится в столичном районе Люблино на Тихорецком бульваре.

На месте находятся полицейские и представители Росгвардии. В настоящее время они никак не комментируют происходящие.

По данным источника News.ru, проходящее на территории ТЦ мероприятие является плановым.

Ранее News.ru писал, что сотрудник охраны одного из торговых центров Калининграда заминировал здание комплекса и сам «нашёл» бомбу. Таким образом 19-летний молодой человек пытался получить денежное вознаграждение.