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Полиция проводит обыски в ТЦ «Москва» 

News.ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в торговом центре «Москва», который находится в столичном районе Люблино на Тихорецком бульваре.
На месте находятся полицейские и представители Росгвардии. В настоящее время они никак не комментируют происходящие.
По данным источника News.ru, проходящее на территории ТЦ мероприятие является плановым.
Ранее News.ru писал, что сотрудник охраны одного из торговых центров Калининграда заминировал здание комплекса и сам «нашёл» бомбу. Таким образом 19-летний молодой человек пытался получить денежное вознаграждение.
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Криминал , Происшествия , МВД , Тихорецк
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