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Суд Малайзии оправдал подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама 

ТК «Звезда» + ещё 7 30 минут назад
Фото: shelyn_putri, twitter
Инцидент произошел 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала — Лумпур.
Суд Малайзии снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи в причастности к убийству Ким Чен Нама. При этом судья оговорился, что Аисьи не считается «оправданной», поскольку у суда нет опровержений ее вины.
Сити Аисьи оказалась под арестом после того, как 13 февраля 2017 года она набросилась на мужчину в аэропорту Куала-Лумпура.
По версии следствия, Аисьи вместе с еще одной женщиной, гражданской Вьетнама, Доан Тхи Хыонг, намазали лицо пострадавшего жидкостью, которая оказалась нервно-паралитическим веществом VX.
Мужчина скоропостижно скончался. Позже его опознали, как брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.
На суде девушки уверяли, что участвовали в розыгрыше и ни на кого не покушались. Официальный Пхеньян решительно отверг свою причастность к смерти Ким Чен Нама, предположив, что все произошедшее является провокацией южнокорейских спецслужб.
Погибшего брата Ким Чен Ына долгое время считали его возможным приемником, несмотря на то, что он был бизнесменом и никогда не занимался политикой.
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Криминал , Происшествия , Чен Ким , РИА Новости , Индонезия , Малайзия
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