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СК рассказал о побеге и второй фамилии арестованного экс-главы Росгеологии 

Газета.Ru 45 минут назад
Руслан Ганижев в 2011 убежал от следствия, после чего взял фамилию Горринг, под которой он работал бывшим первым заместителем главы Росгеологии. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Подмосковью.
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В СК рассказали, что в 2011 году Ганижев (Горринг) получил от неназванного предпринимателя 5 млн руб. за "беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья". Предполагалось, что Ганижев передаст их одному из местных чиновников, однако был задержан правоохранителями.
Отмечается, что он дал признательные показания, получил подписку о невыезде и после этого сбежал.
"Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, тоже самое сделали его ближайшие родственники", — говорится на сайте СК.
Ранее сообщалось, что Горринга арестовали до 7 мая.
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