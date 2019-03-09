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Кровавое 8 марта: белорус расстрелял свою семью 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В городе Лунинец в Брестской области местный житель убил жену, тещу и брата супруги, когда семья отмечала 8 Марта. Милицию вызвала одна из женщин, когда конфликт только начинался.
Выехавшие на место наряды милиции обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями, сообщает.
сайт СК Белоруссии.
«Установлено, что вечером 8 марта 66-летний житель Лунинца, находясь по месту жительства своей тещи, в ходе возникшей ссоры совершил выстрелы из ружья в свою 56-летнюю супругу, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата, от чего указанные лица скончались на месте происшествия», — сообщается на сайте.
Мужчина после случившегося попытался свести счеты с жизнью, выстрелив себе в голову, однако остался жив. Его госпитализировали, в больнице он находится под конвоем.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Как отмечается, разрешения на хранение оружия у него не было.
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Криминал , Происшествия , Лунинец
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