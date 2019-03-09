В Подмосковье хозяин кафе открыл стрельбу по посетителям

В одном из кафе в Домодедовском районе Московской области произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

По предварительной информации, владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, отмечавшим Международный женский день.

В результате инцидента госпитализированы пять человек, трое из которых получили огнестрельные ранения, еще двое — травмы головы.