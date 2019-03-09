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В Подмосковье хозяин кафе открыл стрельбу по посетителям 

РИА Новости + ещё 4 30 минут назад
Фото: РИА Новости
В одном из кафе в Домодедовском районе Московской области произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.
По предварительной информации, владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, отмечавшим Международный женский день.
В результате инцидента госпитализированы пять человек, трое из которых получили огнестрельные ранения, еще двое — травмы головы.
Правоохранительные органы устанавливают точные причины происшествия.
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Криминал , Происшествия , МВД , Московская область
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