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Праздничное застолье по случаю 8 Марта вылилось в стрельбу в Подмосковье 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Подмосковье, в Домодедовском районе, празднование 8 Марта переросло в конфликт со стрельбой, сообщает Пятый канал.
Жители деревни Шебанцево отмечали праздник в кафе. Под утро они повздорили друг с другом и с владельцем заведения. Тот в ответ открыл стрельбу по посетителям. В 4:30 сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую экстренных служб.
На место выехали полиция и медики. В Центральную городскую больницу Домодедово были доставлены пять человек. Три человека получили огнестрельные ранения ног, еще двое в драке получили ушибленные травмы головы.
Что конкретно стало причиной инцидента, выясняется.
Криминал , Происшествия , Московская область
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