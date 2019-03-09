Праздничное застолье по случаю 8 Марта вылилось в стрельбу в Подмосковье

Подмосковье , в Домодедовском районе, празднование 8 Марта переросло в конфликт со стрельбой, сообщает Пятый канал.

Жители деревни Шебанцево отмечали праздник в кафе. Под утро они повздорили друг с другом и с владельцем заведения. Тот в ответ открыл стрельбу по посетителям. В 4:30 сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую экстренных служб.

На место выехали полиция и медики. В Центральную городскую больницу Домодедово были доставлены пять человек. Три человека получили огнестрельные ранения ног, еще двое в драке получили ушибленные травмы головы.

Что конкретно стало причиной инцидента, выясняется.