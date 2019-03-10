Водители грузовых такси устроили драку со стрельбой в торговом центре «Тройка» на северо-востоке Москвы. Пострадал один человек, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Из-за чего возник конфликт, не уточняется. По предварительным данным ссора вспыхнула на бытовой почве.
В потасовке участвовали по разным данным от пяти до 15 человек, один из них открыл стрельбу из газового пистолета. Зачинщики инцидента доставлены в полицию.
Девятого марта в одном из кафе Подмосковья в Домодедовском районе столичного региона произошла еще одна драка со стрельбой. Стрелком оказался сам хозяин заведения, поссорившийся с компанией, которая отмечала праздник.