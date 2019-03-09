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В Москве произошла массовая драка с применением оружия 

ТАСС + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Массовая драка произошла в ночь на субботу на Белореченской улице в Москве, в результате пострадали несколько человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Драка произошла в ночь на 9 марта по адресу: ул. Белореченская, д. 6. Ее участники применяли друг против друга ножи и травматическое оружие. Сейчас полиция выясняет причины конфликта и точное число его участников. В драке пострадали несколько человек", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе столичного главка полиции ТАСС подтвердили факт причинения ранений нескольким людям на Белореченской улице. "Один мужчина 1968 года рождения был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот. Еще три человека получили ножевые ранения. Все они госпитализированы", — пояснили в полиции.
По данному факту начата доследственная проверка.
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Криминал , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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