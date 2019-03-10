Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водители грузовых такси устроили драку со стрельбой в торговом центре в Москве 

Lenta.ru + ещё 22
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, водители «что-то не поделили», завязалась драка. Один из участников конфликта открыл стрельбу из газового пистолета. Пострадал один человек, зачинщики драки доставлены в отделение полиции.
Как утверждает собеседник издания, в драке участвовали пять человек. По информации Telegram-канала Mash, подрались 15 человек.
9 марта в Москве произошла еще одна массовая драка со стрельбой. Ссора вспыхнула между хозяином кафе на юго-востоке столицы и компанией, которая отмечала в заведении 8 марта. Троих человек ранили из огнестрельного оружия, еще трое госпитализированы с ножевыми ранениями.
Последние новости
Рядом с воинской частью с С-300 взорвалась самодельная бомба Умер Владимир Этуш В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину
Криминал , Общество , Происшествия , Москва
Читайте также
Видео
Умер Владимир Этуш
Шоу-бизнес
Решена судьба экс-чиновника из Росгеологии
Происшествия
Меркель вынесли неутешительный вердикт
Европа В мире
«Крыму — Украина»: Киев пустился во все тяжкие
Украина В мире
В Польше назвали Калининград российским «военным пугалом»
Европа Армия
Путин сделал заявление после смерти Этуша
Политика
Порошенко оказался никому не нужен
В мире Украина
«Украина или смерть»: утверждена новая символика ВСУ
Армия В мире
Россиянин поел блинов на скорость и умер
Происшествия
Жизнь после выборов: Порошенко готовит побег
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение