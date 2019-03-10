Водители грузовых такси устроили драку со стрельбой в торговом центре в Москве

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, водители «что-то не поделили», завязалась драка. Один из участников конфликта открыл стрельбу из газового пистолета. Пострадал один человек, зачинщики драки доставлены в отделение полиции.

Как утверждает собеседник издания, в драке участвовали пять человек. По информации Telegram-канала Mash, подрались 15 человек.

9 марта в Москве произошла еще одна массовая драка со стрельбой. Ссора вспыхнула между хозяином кафе на юго-востоке столицы и компанией, которая отмечала в заведении 8 марта. Троих человек ранили из огнестрельного оружия, еще трое госпитализированы с ножевыми ранениями.