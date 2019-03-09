Следствие просит арестовать Горринга

Следствие ходатайствует об аресте бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, которого накануне задержали в московском аэропорту Внуково по уголовному делу о мошенничестве.

«В субботу следствие вышло в суд с ходатайством о заключении под стражу Руслана Горринга», — сообщил ТАСС источник в следственных органах.

После вчерашнего задержания Горринга допросили в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Первоначально в отношении бывшего чиновника было возобновлено дело по статье о посредничестве во взятке, которое позднее переквалифицировали в мошенничество.

Горринг стал известен на всю страну в январе, после того как в Сети была выложена запись его стрима в Twitch. Во время игры в онлайн-шутер PUGB топ-менеджер угрожал расправой виртуальным оппонентам, а также рассказывал о своем взрослении «среди урок» и о подробностях своих сексуальных отношений с сотрудницами Росгеологии.

Одну из девушек Горринг, по собственному признанию, уволил за то, что та заказала ему перелет бизнес-классом вместо первого, а затем «помиловал» и поставил в филиал «стучать» на своих коллег.

После появления видео Горринга уволили, генеральный директор Росгеологии Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности ведомства.

Сам Горринг после увольнения пожаловался, что кто-то специально «залез в его личное пространство и личное время», добавив, его уже пригласили на работу за границу. «Мой уровень мне позволяет не переживать за работу», — заявил уволенный топ-менеджер.