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Американский школьник скончался во время ссоры из-за десерта 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: Instagram
Американский школьник скончался от ранений, полученных в результате ссоры со своим сверстником из-за шоколадного пирожного брауни, сообщает телеканал KPRC 2 Houston со ссылкой на заявление полиции.
Как сообщает телеканал, инцидент произошел в среду в юго-западной части города Хьюстон, штат Техас. Два школьника поссорились из-за брауни, в результате чего 14-летний школьник получили ранение в глаз. Нападавший скрылся с места преступления.
"К сожалению, 14-летний (школьник — ред.), получивший ножевое ранение в среду (6 марта) по адресу бульвар Беллэр 6436, умер", — сообщает полиция Хьюстона в Twitter.
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