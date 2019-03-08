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Мужчина поэкспериментировал с ядами на коллегах и получил пожизненное 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Friso Gentsch / AP
Житель Германии получил пожизненный срок за отравление еды своих коллег. Об этом сообщает Associated Press.
Мужчину арестовали в мае 2018 года. Как показали кадры видеонаблюдения, он подсыпал подозрительный порошок в бутерброд сослуживца. После обыска в доме осужденного обнаружили ртуть, свинец, кадмий и ацитат свинца.
Мотивы преступника остались неясны. Как предполагает следствие, он хотел увидеть действие веществ на коллегах. В результате один человек впал в кому, еще двое получили серьезные повреждения почек.
В сентябре 2018 года на прилавках Австралии обнаружили клубнику с иглами и булавками внутри. Позже оказалось, что их туда подкладывала 50-летняя австралийка Май Ут Тринх (My Ut Trinh). По версии следствия, задержанная работала на одной из местных ферм и была недовольна условиями труда, в результате чего решила отомстить работодателю и коллегам и нашпиговала ягоды иголками.
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