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Жителя Петербурга будут судить за насилие над детьми 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / bodnarchuk
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в двух эпизодах сексуального насилия над девочками в садоводстве в Ленинградской области, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, вечером 13 августа 2018 года обвиняемый находился на территории садоводства "Восход" Кировского района Ленинградской области, где он встретил шестилетнюю девочку. Под предлогом игры злоумышленник заманил ребенка в кустарник, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.
Как отмечает СУСК по Ленобласти, аналогичное преступление в отношении семилетней девочки мужчина совершил спустя несколько дней в том же садоводстве, где жил на даче своей сожительницы. По данным следственных органов, ранее петербуржец, который сейчас арестован, привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера.
Уголовное дело расследовалось по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУСК по региону.
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Криминал , Происшествия , СКР , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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