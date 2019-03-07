В СК заявили о задержании подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной

«По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником 17-летний житель Санкт-Петербурга. В настоящее время с ними проводятся следственные действия», — уточнила она.

Также, по словам Петренко, в скором времени будет решён вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения задержанным.

В настоящий момент Следственный комитет продолжает работу по установлению всех причастных к указанному преступлению лиц.

В октябре 2018 года стало известно об убийстве в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной.

Впоследствии в СК заявили, что преступление было совершено с целью воспрепятствовать расследованию уголовных дел.

Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН прокомментировал произошедшее.