Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СК заявили о задержании подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной 

RT на русском + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что в ходе следственно-оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге были задержаны двое подозреваемых в убийстве в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной.
«По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником 17-летний житель Санкт-Петербурга. В настоящее время с ними проводятся следственные действия», — уточнила она.
Также, по словам Петренко, в скором времени будет решён вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения задержанным.
В настоящий момент Следственный комитет продолжает работу по установлению всех причастных к указанному преступлению лиц.
В октябре 2018 года стало известно об убийстве в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной.
Впоследствии в СК заявили, что преступление было совершено с целью воспрепятствовать расследованию уголовных дел.
Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН прокомментировал произошедшее.
RT на русском: последние новости
Суд приговорил фигуранта дела «Нового величия» к условному сроку Корреспондент RT стал свидетелем задержания матери, которая продавала новорождённую дочь В Красноярске задержали подозреваемых в поджоге здания администрации
Комментарии1
Криминал , Происшествия , Светлана Петренко , СКР , МВД , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Пугачева высмеяла выступление певицы Елки
Шоу-бизнес
Мошенник делал двухтысячные купюры из фольги
Криминал Общество
Священник погасил кредит на пенсию старушки
Происшествия Другое
Президент Грузии нашла новый путь к сердцу России
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение