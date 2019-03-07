На Урале судят подростков, обвиняемых в убийстве инвалида

По данным СУСК, вечером 9 августа 2018 года в районе гаражно-строительного кооператива четверо пьяных подростков сильно избили 20-летнего молодого человека. В результате пострадавший скончался на месте происшествия от сочетанной травмы головы.

Суд в Березовском из четырех подростков троим избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, еще один уже находится в воспитательной колонии за другое преступление, уточнили в ведомстве. Все они обвинялись по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Позже дело было переквалифицировано на убийство с особой жестокостью. Тринадцатилетняя девочка, которая находилась в компании и снимала происходящее на камеру мобильного телефона, была помещена на 1,5 года в центр временной изоляции.

"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Березовский городской суд, который уже приступил к рассмотрения данного дела по существу", — говорится в сообщении.

Убийство 20-летнего юноши в Березовском вызвало большой общественный резонанс. Петиция на портале change.org с призывом наказать убийц Дмитрия Рудакова , который, как отмечается, был инвалидом, набрала более 190 тысяч подписей. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи.

Как написал ряд СМИ, компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого, по данным СМИ, подростки повалили его на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Также сообщалось, что один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. СМИ отмечали, что происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.