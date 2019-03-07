«Добивал уже сам»: как омич втянул сыновей в тройное убийство

На днях Омский областной суд приговорил к пожизненному заключению Константина Попова , заставившего 17-летнего сына застрелить троих человек. Второй сын — 13-летний — помогал прятать тела. На суде Попов всю вину пытался переложить на старшего сына. О причинах жестокой расправы и о том, как семья Поповых старалась запутать следователей, — в материале РИА Новости

Пропавшие друзья

В начале июля 2017-го в отдел полиции поселка Павлоградка поступило сообщение об исчезновении Юрия Алексеенко, Назика Хайдарова и Владимира Серажима. Вскоре в кювете возле одной из проселочных дорог случайный прохожий обнаружил брошенный автомобиль Алексеенко, о чем сообщил сотрудникам ГИБДД

"Передняя часть автомобиля была повреждена, в салоне — следы крови, при поверхностном осмотре показалось, что ее немного, поэтому сотрудники ГИБДД предположили, что водитель не справился с управлением и попал в аварию, — рассказывает РИА Новости старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Екатерина Орлова. — Первая мысль: находившиеся в автомобиле были пьяны и, съехав в кювет, скрылись с места ДТП".

Прошло несколько дней, но на связь никто из них так и не вышел. Оперативники установили, что в последний раз исчезнувшую троицу видели в компании их общего друга Константина Попова. Застать его дома не удалось. Супруга Попова сообщила полицейским, что не видела мужа уже несколько дней и тоже собирается подать заявление о пропаже.

"Тогда возникла версия о том, что всех четверых могли убить, — продолжает Орлова. — Силовики, волонтеры, спасатели, местные жители стали прочесывать близлежащие леса и вскоре обнаружили три тела — Алексеенко, Хайдарова и Серажима — с огнестрельными и множественными ножевыми ранениями".

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Выяснилось, что раньше Алексеенко, Хайдаров и Попов были близкими друзьями, но не так давно поругались и перестали общаться. По словам знакомых, они и до этого регулярно ссорились, а потом мирились. Последний конфликт случился из-за того, что кто-то кому-то не вернул деньги, взятые в долг.

Так как Попова среди убитых не оказалось, он попал под подозрение. Долго искать его не пришлось — через несколько дней Попов вернулся домой, откуда его сразу доставили в отдел полиции. Там он с порога заявил, что к преступлению непричастен.

"Примирительный" пикник

Вскоре установили, что при жестокой расправе присутствовали 17-летний сын подозреваемого Юрий, его 13-летний брат и несколько их друзей, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники следственно-оперативной группы быстро "раскололи" молодых людей, и под давлением улик Юрий сознался, что участвовал в тройном убийстве, а его приятели — в том, что помогали избавиться от тел.

"Ночью первого июля Попов вместе с сыновьями и их приятелями отправился в единственный в поселке круглосуточный магазин. Там они встретили Алексеенко, Хайдарова и Серажима, а также еще одного знакомого, — восстанавливает ход событий Орлова. — Попов предложил старым друзьям забыть все обиды и в знак примирения пригласил всех на шашлыки. Уже потом при осмотре мобильного телефона подозреваемого мы выяснили, что за несколько дней до этого он в интернете подыскивал оружие. Окончательно решился на расправу, скорее всего, возле магазина. Он был пьян, и это сыграло ключевую роль".

Под утро компания, прихватив мясо и угли, на двух машинах отправилась на природу. Развели костер, открыли очередную бутылку алкоголя.

"Через какое-то время Попов отвел старшего сына в сторону, попросил достать из машины обрез и помочь ему разобраться с обидчиками. Тот отказался. Отец повторил просьбу, приставив к его горлу нож, — продолжает следователь. — В итоге молодой человек подчинился. Сначала он застрелил Алексеенко с Хайдаровым, потом спящего в машине Серажима. Попов-старший добивал всех ножом, нанеся не менее десяти ударов, а затем, проверив пульс, еще несколько раз ударил битой по головам".

После этого глава семейства заставил младшего сына и других свидетелей перетащить убитых в машину и избавиться от улик. Тела отвез в лес. "Приказал всем молчать, — добавляет следователь. — Сам собирался скрыться в Казахстане, но после нескольких ночевок, проведенных в лесу, вернулся в поселок".

Взял вину на себя

Ни на стадии следствия, ни на суде Попов вины так и не признал. Более того, сначала вообще отказался давать какие-либо показания. "На одном из допросов я предложила ему изложить свою версию. Это был тактический ход, чтобы потом опровергнуть его доводы имеющимися доказательствами, — вспоминает следователь. — Попов заявил, что все произошло случайно. Дескать, между Алексеенко и Хайдаровым возник конфликт, они стали бить друг друга ножом, причем одним и тем же. Юрию показалось, что режут его отца, и он схватился за ружье".

Попов не случайно пытался переложить вину на сына — по закону подростку не могли дать больше десяти лет тюрьмы, в то время как ему самому грозило пожизненное лишение свободы. "Отец для своих детей, особенно для сыновей, — почти всегда главный авторитет. Так, наверное, было и в семье Поповых, — считает Орлова. — Предполагаю, что в ходе следствия отец убеждал сына взять всю вину на себя, и тот всерьез задумывался над этим, но занял эту позицию уже в суде".

В процессе расследования к материалам дела по убийству, незаконному обороту оружия, угону и укрывательству преступлений добавилось еще несколько статей: одна за кражу и две за разбой. Все эти эпизоды произошли тоже в 2017-м. В преступлениях участвовали Попов-младший, а также несколько приятелей его отца. Именно Попов-старший был организатором: обеспечивал информацией и сопровождал на автомобиле, но сам "на дело" не ходил.

"Сначала бандиты напали на семейную пару бизнесменов и отняли барсетку с деньгами и мобильный телефон, ущерб — около 400 тысяч рублей, — уточняет Орлова. — Потом они попытались ограбить пенсионера, с которым Попов лежал в больнице и узнал, что тот хранит дома приличную сумму денег. Однако в соседней комнате оказался родственник пожилого человека и дал отпор незваным гостям. Им пришлось уйти ни с чем".

Омский областной суд приговорил Константина Попова к пожизненному лишению свободы. Его сыну Юрию тоже дали по максимуму — десять лет колонии. В последнем слове оба преступника выразили сожаление и принесли извинения родственникам убитых. Остальные обвиняемые получили от четырех до восьми лет, условные сроки, а также штрафы.