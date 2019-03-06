Фигурант дела «Нового величия» получил условный срок

Фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину, защищающую интересы другого фигуранта дела.

По данным портала, Сергиево-Посадский городской суд Московской области признал Рустамова виновным по части 2 статьи 282.1 УК («Участие в экстремистском сообществе с целью совершения преступлений») с применением части 5 статьи 33 УК («Пособничество»).

Ранее Рустамов полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Суд не изучал доказательства и рассматривал его дело в особом порядке.

В марте 2018 года десять участников движения «Новое величие» были арестованы по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками.

Среди арестованных по делу «Нового величия» оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. 15 августа 2018 года в их защиту состоялся «Марш матерей». Позже Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест.

В январе программу «Нового величия» признали безопасной для власти. Государственные экспертизы не нашли призывов к экстремизму в листовках движения.